Хуртовини і пориви вітру: в Україні оголосили штормове попередження

У понеділок, 8 січня, в Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження, йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, 8 січня на півдні України очікується ожеледь та налипання мокрого снігу. У центральних областях та на сході прогнозується сильний сніг, хуртовина.

Пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Міська влада Одеси та області також попередила місцевих жителів про погіршення погоди і шторм. Протягом доби у регіоні очікуються значні дощі. Видимість під час опадів 200-500 метрів. Вітер вранці та вдень північно-східний 15-20 м/с.

«Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя», – повідомляє мерія Одеси.

Раніше синоптики попереджали, що найближчими днями в Україні очікується значне погіршення погоди – зниження температури та опади. За даними Укргідрометцентру, причина – арктичне повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.



У неділю, 7 січня, очікується сніг, вдень у центральних, східних та південних областях значний сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь; температура вночі та вдень у північній частині 8-13 градусів морозу, на решті території 1-6 градуси морозу, на Закарпатті та у південній частині 0-8 тепла.

У понеділок, 8 січня, у південній частині значний дощ з переходом в мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, температура вночі та вдень 0-5 градусів морозу; у східних та центральних областях значний сніг, температура вночі та вдень 7-12 морозу; у західних та північних областях без опадів, температура вночі 12-20 морозу, вдень 8-15 морозу. На дорогах більшості областей ожеледиця.