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Штупун: російські атаки біля Старомайорського можуть бути спробою «відволікти» ЗСУ

Олександр Штупун також пояснив відсутність повідомлень про успіхи українських сил на Бердянському напрямку

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун прокоментував спроби російських військ контратакувати біля нещодавно звільненого Старомайорського на Бердянському напрямку.

За його словами в ефірі проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії, це може бути спробою відтягнути підрозділи ЗСУ або ж відвоювати позиції, про втрату яких ще не доповіли російському командуванню.

«Метою може бути відволікти певні наші сили. Як варіант – російські командири не доповідали нагору, що вони втратили якісь позиції, і зараз намагаються відновити втрачене положення», – сказав Штупун.

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Він також пояснив відсутність повідомлень про успіхи українських сил на Бердянському напрямку:

«Те, що ми не чуємо і не говоримо, не означає, що успіхів немає. Триває бойова робота, планова. І я думаю, скоро успіхи якісь будуть озвучені».

Напередодні Генеральний штаб повідомив, що Сили оборони відбили атаки російських військ в районі Старомайорського на Донеччині.

Ввечері 27 липня резидент України Володимир Зеленський у Telegram опублікував відео з військовими, які повідомили про звільнення села Старомайорське на Донеччині.

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