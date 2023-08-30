Сили оборони стримують наступ РФ на п’яти напрямках – Генштаб

Протягом доби на ділянках фронту відбулося 35 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 30 серпня.

Зокрема, за зведенням, російські війська вели безуспішний наступ біля Новоєгорівки та Білогорівки на Лиманському напрямку, а також біля Курдюмівки на Бахмутському.

«Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області… На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області», – йдеться в повідомленні.

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Російська армія також безуспішно намагалася наступати біля Малої Токмачки на Запоріжжі.

Крім того, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку: «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

Генштаб звітує про 14 авіаційних ударів по російських військах і техніці і ще три удари ракетних військ і артилерії.