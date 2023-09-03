«Я відкоригував своє рішення», – екчлен «Опоблоку» Шурма розповів, як опинився в офісі Зеленського

Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів, як він, маючи досвід партійного будівництва нині забороненої партії «Опозиційний блок», потрапив на роботу в Офіс Президента Володимири Зеленського.

За словами Шурми, коли в 2019 році партія «Опозиційний блок», де він був шостим номером, не пройшла у парламент, він «зробив висновок, що хоче припинити будь-яку політичну діяльність», але після спілкування з представниками чинної влади «відкоригував своє рішення».

«На різних етапах свого життя я робив різні висновки. В якийсь момент, зокрема в 2019 році я зробив висновок, що я хочу припинити будь-яку політичну діяльність і більше не мати жодного стосунку до державної влади. Я відкоригував своє рішення після спілкування з лідерами держави і після того, як я побачив щире бажання щось змінити, коли я побачив силу в хорошому сенсі цього.... і наполегливість, щоб це зробити. Я відчув, що я можу поділитися своїми професійними навиками і знаннями для того, щоб допомогти реалізувати багато проєктів».

За словами Шурми, до команди чинного президента він потрапив «через одну з найбільших рекрутингових компаній». Шурма каже, що після того як він звільнився з «Запоріжсталі», йому подзвонили і запропонували взяти участь в конкурсі на посаду генерального директора «Укрзалізниці». За його словами, він «попав у шорт-лист», після чого мав низку співбесід в уряді та в Офісі президента.

«Таким чином ми й познайомилися якраз з багатьма представниками влади як в уряді, так і в Офісі президента».

На посаду глави «Укрзалізниці» Шурма конкурс не пройшов, але каже, що отримав пропозицію стати першим заступника генерального директора «Укрзалізниці». Від пропозиції, за словами Шурми, він відмовився. Після чого, «на волонтерських засадах» став радником ОП.

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«А потім працівники Офісу президента, оскільки був цілий блок співбесід, мене попросили дати свої експертні думки, аналітику по якихось різних питаннях. Я їх давав, залучали мене до певних нарад, де теж питали експертну думку. На волонтерських засадах. І таким чином почалося наше спілкування. Мабуть, це якраз в березні місяці, можливо, трошки раніше. Потім попросили бути радником (позаштатним радником Андрія Єрмака – ред.). А потім був ще ряд пропозицій в уряд. Я, чесно скажу, ніколи не планував... Не правда. Не ніколи, а не планував державну кар’єру. Оскільки на цей момент я планував робити кар’єру виключно у приватному бізнесі. Я не розглядав. А коли вже надійшла пропозиція від пана Єрмака стати його заступником, тоді я, напевне, задумався, переглянув і вирішив, що, мабуть, хочу чи не хочу, але треба допомогти державі», – розповів Шурма Радіо Свобода.

Заступник Єрмака стверджує, що в нього «ніколи не ніколи не було ніяких проросійських поглядів» і що до партії «Опозиційний блок» він долучився, бо «в якийсь період свого життя захотів зробити якісь зміни в регіоні», де жив він і його родина.

Президент Володимир Зеленський призначив Ростислава Шурму заступником керівника Офісу президента у листопаді 2021 року.

Ростислав Шурма також є сином відомого політика Ігоря Шурми, який був членом Соціал-демократичної партії України (обʼєднаної) з 1999 року. У 2003 році Ігор Шурма був обраний депутатом Верховної Ради четвертого скликання, під час президентських виборів 2004 року активно підтримував Віктора Януковича.