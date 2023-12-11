Швеція закуповує ізотопи у виробника ядерних боєголовок у РФ – ЗМІ

Російський завод «Електрохімприлад», який виробляє, зокрема, ядерні боєголовки, постачає до Швеції рідкісні радіоактивні ізотопи за посередництвом компаній, які можуть бути повʼязані з російськими спецслужбами. Це стверджує шведське видання Expressen. За його даними, постачання ізотопів частково фінансується зі шведських державних джерел, а закупівля радіоактивних ізотопів у Росії не підпадає під санкції.

У матеріалі наголошується, що радіоактивні ізотопи можна використовувати в наукових дослідженнях та в медицині. Компанія «Електрохімприлад» у період із лютого 2022 року, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення в Україну, до березня 2023 року експортувала до країн світу ізотопи на суму понад 35 мільйонів доларів, стверджує видання. При цьому продаж ізотопів названий «побічним бізнесом» заводу, оскільки головний напрямок його діяльності – виробництво ядерної зброї.

Як стверджується в розслідуванні, постачають російські ізотопи до Швеції експедиторські компанії Vealog та BDP-International. Обидві фірми заснував Вʼячеслав Кайзін, громадянин Молдови та Швеції. Раніше, як стверджується, Швеція підозрювала його у шпигунстві та звʼязках з агентами ГРУ, але згодом він отримав статус свідка. Видання Expressen стверджує, що фірми використовувалися «мережею агентів ГРУ для доставки обладнання російським військовим».

Ще одна шведська компанія – Neonest – закуповує ізотопи у компаній Кайзіна і потім продає їх по всьому світу. Її власник – росіянин зі шведським громадянством Петро Васильєв. У розмові з Expressen Васильєв визнав, що закуповує продукцію у «Електрохімприладу», проте заявив, що не знає, що ця компанія виготовляє і ядерні боєголовки. Він наголосив, що не бачить етичних проблем зі своїм бізнесом, оскільки ізотопи використовуються в медицині.