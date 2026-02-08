У Швейцарії загорівся меморіал жертвам пожежі у Кран-Монтані

У Швейцарії загорівся меморіал, встановлений на місці пожежі у барі на гірському курорті Кран-Монтана під час новорічної вечірки, внаслідок чого загинула 41 людина, повідомила поліція кантону Вале.

За даними правоохоронців, займання сталося близько 6 годину ранку. Ймовірною причиною пожежі стали запалені свічки, залишені всередині меморіалу.

Тимчасовий меморіал був облаштований неподалік від бару Le Constellation у гірськолижному курорті Кран-Монтана, де в ніч на 1 січня спалахнула масштабна пожежа. У закладі перебували переважно підлітки та молоді люди – тоді постраждали 115 осіб.

Меморіал складався з квітів, свічок і записок зі словами співчуття. Його накривали дерев’яною конструкцією та тентом для захисту від негоди. Кадри, оприлюднені швейцарським суспільним мовником RTS, показують обгорілу верхню частину білої куполоподібної конструкції, огороджену поліцейською стрічкою.

У поліції зазначили, що завдяки оперативному втручанню рятувальників пожежу швидко локалізували. Ніхто не постраждав, однак частину пам’ятних предметів було пошкоджено вогнем. Вдалося врятувати книгу пам’яті з записами співчуття, яку відвідувачі залишали протягом останніх п’яти тижнів.

Правоохоронці почали розслідувати причини займання. За попередніми даними, вогонь спалахнув поблизу свічок, розміщених на столі в центрі меморіалу. Версію навмисного підпалу поліція наразі відкидає.

Внаслідок пожежі в барі Le Constellation загинули 40 людей, ще близько 119 зазнали поранень, у тому числі серйозних опіків.

У прокуратурі раніше заявляли, що причиною займання могла стати піротехніка.

Пожежу у Le Constellation називають найбільшою в історії сучасної Швейцарії трагедією.