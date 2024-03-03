У Швейцарії на референдумі проголосували за додаткову пенсію

У Швейцарії відбувся референдум, на якому громадяни проголосували за встановлення 13-ї пенсії – додаткової щорічної грошової виплати.

Заклик профспілок установити додаткову виплату підтримали майже 60% виборців.



Необхідність збільшення пенсійних виплат профспілки аргументували постійним зростанням вартості життя.

Уряд попереджав, що підвищення пенсій коштуватиме понад чотири мільярди швейцарських франків на рік, що вимагатиме підвищення податків і може загрожувати фінансовій стабільності системи соціального забезпечення.



Федерація профспілок країни заявила, що результати голосування «чітко показують, що уряд, більшість парламенту і роботодавці занадто довго ігнорували пенсійну проблему».

Водночас голосування за підвищення пенсійного віку з 65 до 66 років не знайшло підтримки виборців.



Середня пенсія у Швейцарії складає 2450 швейцарських франків (2780 доларів США). Втім, країну вважають однією з найдорожчих у світі.

Референдуми у Швейцарії проводяться кожні кілька місяців на національному, регіональному та місцевому рівнях. Будь-яка ідея від громадськості може бути виставлена на всенародне голосування, якщо вона набере 100 тисяч підписів у країні з населенням у 8,6 мільйона людей.