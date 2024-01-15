Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Швейцарія передасть Україні близько 1,6 млрд євро допомоги

Президент України Володимир Зеленський під час прибуття до Швейцарії, 15 січня 2024 року
Президент України Володимир Зеленський під час прибуття до Швейцарії, 15 січня 2024 року

Швейцарія надасть Україні 1,5 млрд франків (близько 1,6 млрд євро) допомоги в період із 2025 до 2028 року, повідомила президентка країни Віола Амхерд під час спільної пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.

«Швейцарія вбачає особливий фокус на відбудові України. З точки зору Федеральної ради відбудова має стратегічне значення для стабільності континенту», – заявила вона.

За її словами, «політичним компасом відбудови слугують принципи Лугано закладені на конференції з питань відновлення України в липні 2022 року».

«На підтримку України Швейцарія запланувала на період наступної стратегії з міжнародної співпраці з 2025 до 2028 року 1,5 млрд франків», – заявила президентка Швейцарії.

Раніше, 14 січня, український президент Володимир Зеленський після зустрічі з президенткою Швейцарії Віолою Амгерд повідомив, що домовився про проведення Глобального саміту миру у Швейцарії і що хотів би бачити на ньому Китай.

14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. Китай, хоч і отримав запрошення та має велику делегацію у Давосі, проігнорував зустріч.

На засіданні розглянули пʼять пунктів української формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни.

Організатори Всесвітнього економічного форуму, який відбуватиметься у Давосі (Швейцарія) 15–19 січня, анонсували виступ Володимира Зеленського 16 січня зі спеціальною промовою на панелі «Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі».

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG