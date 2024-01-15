Швейцарія передасть Україні близько 1,6 млрд євро допомоги

Швейцарія надасть Україні 1,5 млрд франків (близько 1,6 млрд євро) допомоги в період із 2025 до 2028 року, повідомила президентка країни Віола Амхерд під час спільної пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.

«Швейцарія вбачає особливий фокус на відбудові України. З точки зору Федеральної ради відбудова має стратегічне значення для стабільності континенту», – заявила вона.

За її словами, «політичним компасом відбудови слугують принципи Лугано закладені на конференції з питань відновлення України в липні 2022 року».

«На підтримку України Швейцарія запланувала на період наступної стратегії з міжнародної співпраці з 2025 до 2028 року 1,5 млрд франків», – заявила президентка Швейцарії.

Раніше, 14 січня, український президент Володимир Зеленський після зустрічі з президенткою Швейцарії Віолою Амгерд повідомив, що домовився про проведення Глобального саміту миру у Швейцарії і що хотів би бачити на ньому Китай.

14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. Китай, хоч і отримав запрошення та має велику делегацію у Давосі, проігнорував зустріч.

На засіданні розглянули пʼять пунктів української формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни.

Організатори Всесвітнього економічного форуму, який відбуватиметься у Давосі (Швейцарія) 15–19 січня, анонсували виступ Володимира Зеленського 16 січня зі спеціальною промовою на панелі «Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі».