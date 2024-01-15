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Підготовка Глобального саміту миру у Швейцарії розпочнеться вже завтра – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч), голова Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Ерік Нуссбаумер (ц) та голова Ради кантонів Єва Герцог (п), Берн, 15 січня 2024 року
Президент України Володимир Зеленський (ліворуч), голова Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Ерік Нуссбаумер (ц) та голова Ради кантонів Єва Герцог (п), Берн, 15 січня 2024 року

Український президент Володимир Зеленський після зустрічі з президенткою Швейцарії Віолою Амгерд повідомив, що домовився про проведення Глобального саміту миру у Швейцарії і що хотів би бачити на ньому Китай.

«Наші команди вже від завтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів Глобального саміту миру. І цей саміт має наповнити необхідною енергією все, що вже вдалося досягнути, і має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення сили міжнародного права дійсно повним», – сказав президент Зеленський на пресконференції у швейцарському Берні, куди він прибув дорогою до Світового економічного форуму у Давосі.

«Що стосується ролі Китаю, вони грають велику роль у світі. Тому ми б дуже хотіли, щоб Китай також був залучений до нашої формули, а також залучений до саміту – обовʼязково», – сказав Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналістів, кого хотів би бачити на майбутньому саміті. Водночас український президент зауважив, що «не все залежить від нашого бажання».

На запитання, чи запросять представників Росії, Володимир Зеленський натякнув, що ні: «Ми відкриті до всіх країн світу, які поважають наш суверенітет і територіальну цілісність. Тому робіть висновки, кого ми запрошуємо».

Без Китаю й Росії: як Давос прийняв переговори про мирний план України? (відео)
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Без Китаю й Росії: як Давос прийняв переговори про мирний план України? (відео)

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14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. Китай, хоч і отримав запрошення та має велику делегацію у Давосі, проігнорував зустріч.

На засіданні розглянули пʼять пунктів української формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни.

Організатори Всесвітнього економічного форуму, який відбуватиметься у Давосі (Швейцарія) 15–19 січня, анонсували виступ Володимира Зеленського 16 січня зі спеціальною промовою на панелі «Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі».

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    Олена Абрамович

    Розповідаю про шлях України до Євросоюзу та НАТО, політику в Брюсселі, життя українців у Бельгії, культуру та кіно.

    Народилася на Волині, журналістиці навчалась у Києво-Могилянській академії. За подіями в Брюсселі активно стежу з 2014 року, відколи почала працювати брюссельським кореспондентом для українського телебачення. Із липня 2023 року – кореспондентка Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») в Брюсселі.

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