Кулеба анонсував перше з 2018 року засідання міжурядової комісії України й Індії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з індійським колегою Субрахманьямом Джайшанкаром – про це він повідомив 3 січня.

Він вказав на те, що це його перші переговори в 2024 році. Кулеба розповів міністру закордонних справ Індії про останні повітряні атаки Росії, а також обговорив із ним подальшу співпрацю щодо української формули миру.

«Ми домовилися провести перше з 2018 року засідання Індійсько-української міжурядової комісії найближчим часом. Відновлення цього основного механізму наших двосторонніх зв’язків дозволить нам спільно комплексно просуватися вперед», – заявив голова МЗС.

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Джайшанкар, своєю чергою, назвав «корисною» розмову з Кулебою. Він заявив, що розмова стосувалася двосторонньої співпраці країн у новому році.

Крім того, сторони «обмінялися поглядами щодо конфлікту в Україні», повідомив міністр закордонних справ Індії.

Індія в 2023 році приймала в себе саміт «Групи 20». Володимир Путін не відвідав подію особисто, замість нього був голова МЗС Сергій Лавров.

За підсумками учасники підтримали Україну, але не зуміли дійти згоди у тому, щоб засудити дії Москви. Politico цитує слова міністра закордонних справ Індії Субрахманьяма Джайшанкара в рамках саміту, який сказав про питання України, що «воно поляризує, та існує багато поглядів на це».