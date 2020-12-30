МОЗ: Україна отримала 18 апаратів ШВЛ від Німеччини

Німеччина передала Україні в межах гуманітарної допомоги 18 апаратів штучної вентиляції легенів, які розподілено по закладах охорони здоров’я, повідомило українське Міністерство охорони здоров’я.

«Пандемія стала глобальним викликом, який можна подолати лише спільними зусиллями. Нове обладнання, без перебільшень, рятуватиме життя наших громадян, тож ми висловлюємо щирі слова вдячності Німеччині за допомогу», – заявив заступник міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції Ігор Іващенко під час зустрічі з послом Німеччини Анкою Фельдгузен.

Надані апарати ШВЛ – Evita V600 з комплектуючими виробництва компанії Drägerwerk AG & Co. У МОЗ заявили, що їх вважають технікою вищого класу та використовують для лікування «важких» пацієнтів.

Два апарати ШВЛ передали у Київську міську клінічну лікарню №17 й Олександрівську клінічну лікарню міста Києва, решту – в регіони.

Раніше цього місяця в Україну прибули 50 апаратів штучної вентиляції легенів, переданих Данією.

У жовтні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що в лікарнях, визначених для прийому хворих з коронавірусною хворобою, є більш як 4600 апаратів ШВЛ.