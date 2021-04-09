20 додаткових апаратів ШВЛ доправили в Україну за підтримки ЄС і ВООЗ

До України за підтримки Європейського союзу і Всесвітньої організації охорони здоров’я доправили 20 додаткових апаратів штучної вентиляції легенів для лікування важкого перебігу COVID-19, повідомили у Представництві ВООЗ в Україні.

«Поставка задовольнить критичну потребу в такому устаткуванні у Києві та семи областях України: Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській і Черкаській», – йдеться в повідомленні.

За даними представництва ВООЗ, апарати були закуплені ВООЗ за фінансування ЄС у межах ініціативи «Солідарність заради здоров’я».

Загальна вартість обладнання, запасних частин і витратних матеріалів, а також послуг з інсталяції, навчання персоналу, забезпечення додаткової гарантії та профілактичного обслуговування складає 899 тисяч євро.

За повідомленням, уся техніка перевірена на відповідність стандартам якості й безпеки, найближчими тижнями вона буде розподілена Бюро ВООЗ в Україні до медичних закладів відповідно до потреб, визначених Міністерством охорони здоров’я України.

9 квітня посол Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні, та представник ВООЗ і голова Національного бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт передали один із апаратів ШВЛ Уманській міській лікарні в Черкаській області.