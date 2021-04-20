У Києві демонтували понад 36 тисяч шин, які «прикрашали» двори та вулиці – влада

Районні держадміністрації Києва відзвітували про понад 36 тисяч демонтованих та підготовлених для передачі на утилізацію автомобільних шин із прибудинкових територій житлових будинків. Про це Радіо Свобода стало відомо з відповідей на запити, які надійшли від десяти столичних РДА.

РДА було доручено очистити території районів міста від сторонніх предметів за вказівкою міського голови Києва Віталія Кличка від 1 квітня. Зокрема, йдеться про шини, частини бордюрного каменю, уламки залізобетонних урн, які надалі заборонено використовувати у благоустрої.

Деякі райони вже демонтували значну кількість автомобільних шин та передали їх на утилізацію підприємствам, із якими підписано договори, та які мають на це спеціальну ліцензію. Серед лідерів за кількістю – Святошинська РДА, де прибрано понад 14 тисяч шин, починаючи з початку року.

Низка ж РДА не навела кількості прибраних шин та повідомила, що не має підписаних договорів із підприємствами для утилізації цих відходів, які подекуди часто використовують для створення своєрідних арт-об’єктів у дворах житлових будинків. Зокрема, йдеться про Дарницьку та Солом’янську РДА.

Детальніше про ситуацію з демонтажем та утилізацією автомобільних шин, залежно від районної держадміністрації:

Голосіївська РДА: вивезено 3 938 використаних автомобільних шин. Із ТОВ «Центр управління відходами» та ТОВ «Вторенергія» домовлено про утилізацію.

Дарницька РДА: однозначної відповіді, чи прибирають шини в районі, не надано. Водночас, Дарницька РДА звернулись до КМДА з проханням дозволити у якостi пiлотного проєктy на безоплатнiй ocнoві пiдписати меморандум з можливими операторами з утилiзацiї автомобільних шин.

Деснянська РДА: вивезено 7 500 покинутих автопокришок для подальшої утилізації, яку здійснюватимуть ТОВ «Бориспільський завод гумовотехнічних виробів», ТОВ «Юрліцо», ТОВ «Еко-Енергопром».

Це єдина районна держадміністрація, яка розповіла про залучення бізнесу до прибирання шин та облаштування благоустрою району, зокрема, очищення звалища покинутих автопокришок на території між вулицею Пухівська та вулицею Закревського, та вивезення їх на переробку підприємству ТОВ «Ніка скай». У такий же спосіб планують до кінця весни прибрати стихійні сміттєзвалища.

Дніпровська РДА: станом на 13 квітня було вивезено 3 880 використаних автомобільних шин з району. Діють два договори на вивезення шин: з ТОВ «Укрбіоекологія» та ТОВ «Альфа Екологія».

Оболонська РДА: кількість прибраних шин не повідомили – «проводиться поетапне очищення». Укладено договір з вилучення відходів із ТОВ «Екологічні інвестиції».

Печерська РДА: вивезено 1 462 використанi автомобiльнi шини станом на 13 квітня. Наразі їх тримають на територiї комунального пiдприємства «Шляхово-екскплуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району».

Якщо вдасться отримати додаткове цiльове фiнансування, розглядатимуть питання щодо укладення договору з пiдприємством, яке здiйснює заготiвлю та утилiзацiю зношених шин. Наразі таких домовленостей немає.

Подільська РДА: кількість вивезених шин у відповіді на запит не наводять. Зібрані автопокришки тимчасово зберігають на територiї виробничої бази на вулиці Дмитріській, 16А, для подальшої утилiзації. Договір про такі послуги укладено з ТОВ «Екологічні інвестиції».

Святошинська РДА: прибрано та вивезено 14 150 шин станом на 14 квітня, робота триває. Договір про утилізацію підписано з ТОВ «Екологічні інвестиції».

Солом’янська РДА: демонтовано близько 100 шин, вони зберігаються біля господарських будівель (сміттєзбірників). Шини готові для транспортування до підприємства, що здійснює утилізацію. Та оскільки тарифом, які сплачують кияни керуючим компаніям, утилізація не передбачена – комунальне підприємство «шукає можливості для зазначених заходів».

Шевченківська РДА: зібрано 5 120 автомобільних шин. Є договір із ТОВ «Утільвторпром» про утилізацію, підприємству вже передали з цією метою 142 шини.

Кияни у соцмережах наприкінці березня фіксували у різних районах столиці звалені неутилізовані шини зі слідами фарби. Публікації з відповідними фото неодноразово з’являлись у тематичних групах, присвячених Києву.

Використані покришки підлягають утилізації та є відходами. Вони включені до Класифікатора відходів ДК 005-96, затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України від 29.02.1996 №89. Порядок поводження з ними регулюється в першу чергу Законом України «Про відходи». Отже, організація, збирання, заготівля та утилізація зношених шин повинна відбуватись уповноваженим підприємством.