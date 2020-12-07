У Києві налічується 159 муралів: найбільше у Дарницькому, найменше – в Дніпровському районі

У Києві загалом налічується 159 настінних розписів – муралів. Така кількість випливає з відповідей районних держадміністрацій, які вони надіслали на запит Радіо Свобода.

Зокрема, у Голосіївському районі Києва є шість муралів, один із яких з’явився за останній рік.

У Даницькому районі розміщено рекордну кількість зображень – 42 мурали. З них вісім намальовано в рамках проєкту «MoreThanUs» на станції метро «Осокорки» – це роботи різних художників, що відображають їхнє бачення України.

У Деснянському районі столиці нанесело шість муралів. Серед них є роботи закордонних митців: мурал австралійського художника Фінтану Меджі в рамках фестивалю Mural Social Club та іспанського художника Liqen.

У Дніпровському районі муралів найменша кількість – два.

В Оболонському районі – 18 муралів. Зокрема, малюнок на одному з будинків вулиці Маршала Тимошенка, що зайняв 345 квадратних метри. Завдяки такому масштабу він потрапив до книги рекордів України, як найбільше трьохвимірне реалістичне зображення, виконане в техніці стрит-арт.

У Печерському районі налічується 26 муралів.

У Подільському районі Києва є 11 муралів, нанесених на фасади будинків.

У Святошинському районі нарахували 17 муралів, які розміщені на фасадах будівель комунальної власності та нежитлових будинках. За останній рік нових муралів не додалось, а найперший з’явився в 2015 році.

У Солом’янському районі наразі є 11 муралів, один із яких з’явився в 2020 році.

У Шевченківському районі столиці є 20 муралів, і за останній рік нових не з’явилось.

На законодавчому рівні питання встановлення муралів не врегульоване. Проте низка районних РДА зазначили, що існує певна процедура, якої слід дотриматись, перш ніж прикрашати будівлі малюнками.

Так, у Дніпровській, Печерській, Подільській та Шевченківській РДА повідомили у відповідь на запит на Радіо Свобода, що нанесення муралів відбувається лише за попереднім узгодженням із власниками/співвласниками будинку та обслуговуючою будинок організацією. У Деснянському районі необхідно попередньо обговорити зміст зображення з балансоутримувачем споруди. У Святошинському районі звертають увагу, чи запропонований мурал покращить естетичний вигляд будивлі, на якій буде створений.

Жодна районна адміністрація не повідомила про випадок знищення якогось із муралів.