Комбат «Маґури» Ширшин залишив посаду

Командир батальйону 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин, який у травні критикував командування за «дебільні завдання» і марну втрату людей, повідомив про звільнення з посади.

«Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили непростий шлях, з якими «зростали» і вчилися воювати… Мав за честь служити тут пліч-о-пліч з неймовірно гідними людьми. Пишаюся кожним з них», – написав Ширшин у фейсбуці 14 серпня.

«А поки хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну», – додав він, не уточнивши, де продовжить службу.

У травні Олександр Ширшин оприлюднив допис у соцмережах, в якому звинуватив командування в постановці безглуздих завдань і невиправданій втраті особового складу через це.

Генеральний штаб ЗСУ після цього заявив про створення робочої групи для «всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах».

Бійці 47-ї бригади воювали в Курській області РФ, потім відійшли в Сумську область України.