Авіаудар по Сєвєродонецьку пошкодив цистерну з азотною кислотою – голова ОВА

Авіаційний удар російських військ по Сєвєродонецьку пошкодив цистерну з азотною кислотою, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 31 травня.

«Авіаудар по Сєвєродонецьку. Рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі», – написав Гайдай у своєму Телеграмі.

Він закликав мешканців області не виходити з укриттів. Як застерігає очільник області, азотна кислота небезпечна для людей при вдиханні, ковтанні або потраплянні на шкіру й слизові оболонки.

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При важкому отруєнні кислота може викликати набряк легенів, для захисту від неї користуються протигазами. Гайдай закликав жителів Луганщини підготувати захисні маски, просочені содовим розчином.

«При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон’юнктиви, що призводить до втрати зору», – попередив він.

За повідомленням Генерального штабу Збройних сил, російські війська продовжують штурм Сєвєродонецька, намагаючись встановити повний контроль над містом та оточити підрозділи Сил оборони.