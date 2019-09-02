Нова посол Великої Британії прибула до України

Нова посол Великої Британії Мелінда Сіммонс прибула до України, повідомляє пресслужба Посольства Об’єднаного королівства в Києві.

За повідомленням, Сіммонс офіційно акредитувалася в МЗС, вручивши копії вірчих грамот заступниці міністра закордонних справ Олені Зеркаль.

Як зазначає пресслужба МЗС, Сіммонс у розмові з Зеркаль підтвердила позицією Лондона щодо підтримки України.

«Велика Британія налаштована розширяти та диверсифікувати програми технічної допомоги Україні з особливим наголосом на розвиток регіонів, які потерпають від російської агресії», – цитують Сіммонс у дипломатичному відомстві.

Сіммонс стала наступницею Джудіт Гоф, яка залишила посаду посла Великої Британії в України в серпні 2019 року. Про її призначення на посаду голови дипломатичної місії в Києві стало відомо в квітні 2019 року.