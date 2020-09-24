Про британського ветерана, який зібрав мільйони фунтів для лікарів, знімуть кіно

Про історію 100-річного британського ветерана, сера Томаса Мура знімуть кіно. Про це повідомляє ВВС.

Ветеран Другої світової війни Том Мур став національним героєм Британії після того, як він зібрав рекордні 39 мільйонів фунтів, пройшовши 100 кіл у своєму саду у квітні напередодні свого сотого дня народження. Спочатку він планував зібрати близько тисячі фунтів, але гроші Муру перерахували понад півтора мільйона його прихильників. Королева Єлизавета посвятила його у лицарі у липні цього року.

Права на стрічку про Мура придбали місцеві компанії Fred Films та Powder Keg Pictures.

Фільм, який поки не має назви, зосередиться на стосунках Мура з молодшими членами його сім’ї, до якої він переїхав після смерті дружини Памели. Пара була одружена протягом 40 років.

Також стрічка розповість про військову кар’єру Мура та «покаже як жахи війни вплинули на його життя та надихнули продовжувати ходити, незважаючи на те, що він витримав довгу битву з раком шкіри та переломом стегна», зазначає ВВС.

На запитання, хто міг би зіграти його у фільмі, сер Том пожартував, що не знає жодного 100-річного актора. Втім він назвав двох акторів, які як і він є лицарями ЇЇ Величності королеви Великої Британії – сера Майкла Кейна та сера Ентоні Хопкінса, та які «могли б спробувати» втілити його образ.

«Я впевнений, що Майкл Кейн або Ентоні Хопкінс могли б зробити чудову роботу, якби вони були готові постаріти!», – зазначив Мур.

Продюсери прогнозують, що зйомки фільму почнуться наступного року.