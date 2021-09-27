«Подаровані береги»: після розслідування «Схем» Адміністрація річкових портів звернулася до правоохоронців

Державне підприємство «Адміністрація річкових портів» звернулося до прокуратури Києва та Київської області з проханням відкрити кримінальне провадження та притягнути винних до відповідальності за фактами з розслідування програми «Схеми». Копії відповідних звернень надані редакції Радіо Свобода.

У своєму матеріалі журналісти встановили, що численні гідротехнічні споруди (причали та дамби) вздовж Дніпра у Києві та області, що займають сотні тисяч квадратних метрів, безкоштовно привласнив бізнесмен з орбіти екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка – з-поміж іншого, це причал вздовж всієї Оболонської набережної та майнові права на цілий Оболонський острів.

У журналістському розслідуванні також йшлося, що механізм привласнення дамб і причалів на Дніпрі став можливим завдяки участі столичної поліції за часів керівництва Крищенка та приватних і державних реєстраторів.

Окрім прокуратури, ДП «Адміністрація річкових портів» звернулося до керівництва Національної поліції з проханням провести службове розслідування, пов’язане з діями працівників поліції Києва.

У своєму зверненні до правоохоронців, Адміністрація зазначає, «що всі гідротехнічні споруди, побудовані за радянських часів, належать державі і не можуть перебувати на законних підставах у приватній власності».

Адміністрація річкових портів також попросила поліцію інформувати на постійній основі про кожен випадок звернення фізичних або юридичних осіб про знайдені гідротехнічні споруди (дамб, причалів, набережні, доки тощо). Також держпідприємство попросило повідомити про всі випадки, коли поліція вже надала такі об’єкти або права на них на зберігання.

23 вересня журналісти «Схем» опублікували розслідування, в якому встановили, що майнові права на сотні тисяч квадратних метрів прибережної зони перейшли у приватні руки. Йдеться про причали та дамби, одна з яких займає усю територію Оболонського острова посеред Дніпра.

Новим власником прав на споруди став маловідомий київський юрист-бізнесмен Костянтин Бойко. Низку об’єктів прибережної зони Києва та області Бойко отримав завдяки зверненню до Національної поліції, яку повідомив, що нібито знайшов «загублені майнові права» на гідротехнічні споруди. Слідча Нацполіції листом попросила Бойка взяти 16 таких об’єктів на зберігання. Використавши його, Бойко через реєстраторів вже оформив частину з них у приватну власність і продав фірмі «Українське бюро річкових портів», де він сам є співвласником.

Розслідування «Схем» виявило зв’язки Костянтина Бойка з оточенням ексголови київської поліції Андрія Крищенка, який очолював Головне управління Національної поліції у місті Києві у період привласнення майнових прав на гідротехнічні споруди.

23 вересня Київрада призначила екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.