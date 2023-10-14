Член ЦВК, який вже майже два роки живе в Америці, досі не звільнений – «Схеми»

Член ЦВК Юрій Буглак, який виїхав до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався, досі на посаді – попри те, що постійне проживання за межами України є підставою для втрати повноважень за законом «Про Центральну виборчу комісію». Так само й досі не розглянута заява Буглака про складання повноважень, яку він написав наступного дня після виходу розслідування «Схем» (Радіо Свобода), в якому журналісти розповіли, що член ЦВК виїхав із України напередодні повномасштабного вторгнення Росії живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Розслідування було опубліковане на початку серпня.

Відповідно до пункту 4 статті 30 закону України «Про Центральну виборчу комісію» однією з підстав дострокового припинення повноважень члена ЦВК є «вибуття на постійне місце проживання за межі України». Згідно з пунктом 6 цієї ж статті подання про це вносить голова комісії президенту.

Голова ЦВК Олег Діденко у коментарі «Схемам» каже, що для того, аби застосувати цю норму закону для припинення повноважень члена комісії, «його вибуття на постійне місце проживання за межами України має бути офіційно підтверджене відповідними органами – зокрема, це має зафіксувати Державна міграційна служба та Державна прикордонна служба, проставивши відмітки про вибуття у паспорті».

Водночас, самостійно ініціювати офіційне встановлення таких фактів після публікації журналістів, на думку голови ЦВК, «у нього немає підстав та повноважень».

Сам Юрій Буглак заявляв у коментарі «Схемам», що має «особисті обставини» для проживання за кордоном, і, на його думку, він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу. Водночас 11 серпня, наступного дня після публікації журналістського розслідування, він написав заяву про складання повноважень. 25 серпня вона надійшла до апарату Верховної Ради, нині заява – на розгляді у комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Член цього комітету, народний депутат Віталій Безгін вважає, що ця заява є «юридично нікчемною», оскільки Буглак мав би надіслати її на ім’я президента України, який робить подання до парламенту про звільнення члена ЦВК. За словами Безгіна, комітет, найімовірніше, наступного тижня переспрямує заяву до Офісу президента, «щоб була дотримана юридична процедура».

Що стосується звільнення Буглака на підставі закону про постійне проживання за межами України, Безгін вважає, що «це складний варіант», оскільки таке звільнення «не регламентоване в законодавстві, треба щонайменше мати інформацію, як довго він відсутній в Україні і як довго він проживає у США».

Раніше на комітет для пояснень двічі запрошували очільника Центральної виборчої комісії Олега Діденка, але засідань за його участі так і не відбулося. Безгін пояснив, що це сталось через «відсутність кворуму депутатів».

Діденко теж вважає, що заяву про складання повноважень Юрій Буглак мав би надіслати не до Ради, а до Офісу президента. У коментарі «Схемам» очільник ЦВК пояснив, що «відповідно до закону про ЦВК, член ЦВК звільняється з посади Верховною Радою, але за поданням президента». Водночас додає, що парламент може «переадресувати таку заяву до ОП для внесення відповідного подання».

Юрій Буглак на дзвінки та письмові запитання «Схем» з цього приводу поки не відповів.

Буглак – член Центральної виборчої комісії (ЦВК) із 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації Roshen, ексдепутат Верховної ради від партії «Блок Петра Порошенка».

Відповідно до розслідування «Схем» (Радіо Свобода), він виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення Росії і відтоді не повертався, живучи з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі та протягом усього 2022 року отримував зарплату й інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету «для вирішення соціально-побутових питань». Із весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

В Україні Буглак має під Києвом 4 земельних ділянки загальною площею майже 50 соток. Володіє двома будинками – на 390 і 85 квадратів – у Вишгороді та селі Хотянівка Вишгородського району. А також двома квартирами – у центрі Києва та на Подолі. Ще дві квартири в столиці має його дружина. Дані про це обліковуються у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

В останній, публічно доступній декларації за 2018 рік посадовець задекларував позашляховики Land Rover Discovery Sport 2017 року та Land Rover Freelander 2013 року, а також колекцію дорогих годинників: Rotap Maranello з рожевого золота, Breguet – із жовтого, Chopard з білого та Marius Lacroix – з титановим корпусом, а також смарт годинник Louis Vuitton. Тоді Буглак декларував, що має готівкою 990 тисяч доларів, 725 тисяч гривень та 120 тисяч євро.

Після виходу розслідування Буглак вийшов з групи Telegram «Барахолка Майами», його дружина досі лишається учасницею групи «Живем в Майами, говорим по-русски».

Ще 14 лютого, через два дні після виїзду Буглака, президент Володимир Зеленський закликав усіх представників держави повернутися протягом 24 годин в Україну. На думку члена ЦВК – це його не стосувалося.

Розслідування англійською мовою можна прочитати за посиланням.