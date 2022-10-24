Три розслідування «Схем» вийшли у фінал Національного конкурсу спеціальних репортажів і розслідувань

Серед чотирнадцяти матеріалів, які потрапили до фіналу Національного конкурсу спеціальних репортажів і розслідувань, – три роботи авторства журналістів редакції «Схем» (проєкт розслідувань української служби Радіо Свобода). Список фіналістів організатори конкурсу опублікували 24 жовтня.

Загалом на конкурс було подано понад 100 матеріалів. Цього року у фокусі конкурсу – репортажі та розслідування присвячені повномасштабній війні Росії проти України.

До списку фіналістів увійшли такі розслідування команди «Схем»:

17 вбитих: Звірства армії РФ у маленькому селі на Київщині: «Схеми» дослідили, що відбувалося в селі Андріївка Київської області, коли воно перебувало під окупацією російських військових. За понад місяць окупації у ньому від дій російських військових загинули 17 мирних жителів села – вони були розстріляні або стали жертвами бомбардувань (автор: Сергій Андрушко);

Російський танкіст зізнається у злочинах в Україні: катування, погрози, обстріли: «Схеми» верифікували зміст аудіоперехоплення Служби Безпеки України та ідентифікували російського військовослужбовця, який хизувався катуваннями українських військовополонених та обстрілами будинків мирних жителів в Україні (авторка: Валерія Єгошина; співавтор: Георгій Шабаєв);

Туреччина купує в Росії українське зерно з окупованих територій? «Схеми» знайшли докази: Попри твердження влади Туреччини, що країна не купує у Росії українське зерно з окупованих територій, журналісти «Схем» навели докази зворотного: окупанти вимикають радари на суднах, якими вивозять українське зерно з Криму в турецькі порти, але цей систематичний процес регулярно потрапляє на знімки з супутника (автор: Кирило Овсяний).

Також до фіналу увійшли роботи Слідства.Інфо, The Kyiv Independent, BIHUS.Info, hromadske.ua, Української правди та Суспільного.

Торік розслідування «Схем» «Американська мрія Віктора Медведчука» авторства Максима Савчука, Любомири Ремажевської та Олександра Чорновалова журі конкурсу визнало найкращим розслідуванням року.

Національний конкурс журналістських розслідувань засновано у 2014 році ініціативою Yanukovychleaks та Media Development Foundation, газетою Kyiv Post за підтримки SCOOP та за участі «Української правди».