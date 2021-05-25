У РНБО пояснили, чому Україна не ввела санкції щодо білоруського олігарха, соратника Медведчука

Рада нацбезпеки і оборони України не розглядала можливість застосування санкцій щодо білоруського олігарха Миколи Вороб’я – друга і бізнес-партнера Віктора Медведчука, наближеного до Олександра Лукашенка, бо не отримувала таких пропозицій від суб’єктів, які на це уповноважені. Зокрема, Верховної Ради, Президента, Кабміну, Нацбанку і СБУ. Про це йдеться у відповіді РНБО на інформаційний запит журналістів програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).

У відповіді Ради нацбезпеки, зокрема, йдеться: «Рада національної безпеки і оборони України розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виключно на підставі пропозицій Верховної Ради України, президента України, Кабінету міністрів України, Національного банку України, Служби безпеки України. У разі надходження пропозицій щодо застосування санкцій стосовно зазначеної у Вашому запиті особи від уповноважених Законом України «Про санкції» державних органів вони будуть винесені на розгляд РНБО України в установленому порядку».

У свою чергу, Служба безпеки підтвердила журналістам у відповіді на запит, що «на даний час Служба безпеки України не вносила пропозиції щодо застосування санкцій відносно згаданої вами категорії осіб».

21 травня 2021 року журналісти програми «Схеми» у співпраці із білоруськими колегами з проєкту «Давайце разбірацца» (телеканал «Белсат») опублікували розслідування «Кум Путіна, олігарх Лукашенка» .

У ньому зокрема йшлося про те, що білоруський олігарх Микола Воробей не потрапив під санкції РНБО , хоча співпрацював з підсанкційним заводом Медведчука у Росії, який Рада нацбезпеки звинуватила у співпраці з російськими гібридними силами на сході України.

Відповідно до отриманої журналістами інформації, 15 тисяч тонн нафтопродуктів «Новошахтинського заводу» протягом 2018-2020 років доставила в Естонію компанія NT Bunkering.

Інша компанія – NT Marine – у грудні 2020 року доставила 252 тонни бітуму з «Новошахтинського заводу» в Україну. NT Bunkering та NT Marine зареєстровані в Естонії, і де-юре контролюються естонським бізнесменом Олексієм Чульцем. Однак дочірні структури цих компаній у Росії тісно переплітаються з російськими компаніями Миколи Вороб’я.

Віктор Медведчук заперечив співпрацю із Миколою Вороб’єм. На запитання журналістів програми «Схеми», які у них відносини, депутат відповів: «Ми дружимо. Жодних спільних бізнес-інтересів немає і ніколи не було».

У вересні 2020 року журналісти «Схем» у розслідуванні «Американська мрія Віктора Медведчука» встановили, що продукція «Новошахтинського нафтопереробного заводу» під час його контролю Медведчуком-Марченко постачалася в окупований Росією Крим та Сполучені Штати Америки .

Відповіді від Миколи Вороб’я на інформаційний запит журналісти не отримали.

Частина нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», який українська держава повернула у власність рішенням РНБО, належала саме білоруському олігарху. Цей продуктопровід забезпечував постачання дизельного пального з Росії та Білорусі до України та Європи.

За останні три роки соратник Медведчука Тарас Козак придбав в Україні три телеканали: 112 Україна , News One та ZIK. Операції з двома з них здійснювались через «Абсолютбанк», який належить Вороб’ю. Тарас Козак залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується той же білоруський олігарх Микола Воробей.