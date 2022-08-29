Нардеп Шахов вперше прокоментував звинувачення у приховуванні елітного майна на 88 мільйонів

Народний депутат з групи «Довіра» Сергій Шахов вперше прокоментував обвинувачення Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у внесенні ним недостовірних відомостей у майнову декларацію, а саме – у приховуванні елітного майна на суму 88 мільйонів гривень, про яке розповідали в розслідуванні «Схеми» (Радіо Свобода).

Нардеп заявив, що не мав права декларувати «чуже майно» і назвав справу проти нього «політичним переслідуванням». 29 серпня він вперше з’явився на судове засідання у цій справі до Вищого антикорупційного суду.

«У вас є всі документи, де, хто, як заробляв. Я все вказав в своїй декларації. Я не мав права декларувати чуже майно», – у відповідь на запитання «Схем» повідомив Шахов після закінчення судового засідання 29 серпня.



Торік у жовтні детективи НАБУ провели обшуки в помешканні, яке належить цивільній дружині Шахова Інні Журбі. Йдеться про двоповерховий будинок у котеджному містечку «Сонячна долина» під Києвом площею 600 квадратних метрів. У момент проведення обшуку Шахов перебував у приміщенні. Це він підтвердив у коментарі «Схемам».



Шахов заявив, що Інна Журба, на яку записане це та інше численне елітне майно, – «матір його дітей».



При цьому прямої відповіді на запитання щодо того, чому він мешкає у «Сонячній Долині» в маєтку, який належить Інні Журбі, Шахов не надав. Щодо походження коштів на придбання цього майна він заявив: «Є податкова, і там все є».



Справу, відкриту НАБУ і САП за статтею про недостовірне декларування, Шахов назвав політичним переслідуванням: «Мене переслідував Янукович і Єфремов. Через що? Подивіться результати всіх виборів, і як моя команда боролася з негідниками. Ми їх просто рвали – от вони і біснувалися. Так було і при Порошенку. Ця влада не краща. Подивіться всі мої виступи і зрозумієте, чого йде такий тиск!»



Під час судового засідання сторона захисту Шахова подала клопотання про ознайомлення з матеріалами справи протягом місяця. «Договір, за яким мені доручено захищати обвинуваченого, підписаний лише сьогодні, я не володію інформацією щодо зібраних доказів», – повідомила адвокатка Шахова.



Прокурор САП Андрій Касьян у відповідь заявив: «Стороні захисту надавалися у відсканованому вигляді матеріали досудового розслідування, тому я вважаю, що захисник перед засіданням міг ознайомитися з матеріалами справи».



Суд частково задовольнив клопотання захисту і надав час на ознайомлення з матеріалами справи до 13 вересня, коли має відбутися наступне підготовче засідання.

Кримінальне провадження детективи розпочали після виходу розслідування «Схем» (проєкт Радіо Свобода) у квітні 2021-го року, коли журналісти з’ясували, що на цивільну дружину Шахова записані котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки і частки в статутних капіталах низки компаній. Проте Шахов не вказав в декларації ані її, ані зареєстровані на дружину активи.



«Усього за матеріалами слідства, народним депутатом України незадекларовані: 13 квартир у центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб’єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості. Підозру підписано Генеральним прокурором», – повідомляли в НАБУ у листопаді 2021 року, коли Шахову була вручена підозра.