«Схеми»: у ССО розповіли, що це вони просили Буданова сприяти виїзду обвинуваченого в корупції Трубіцина

Ініціатором виїзду за кордон обвинуваченого в корупції депутата Київради Владислава Трубіцина були Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Про це йдеться у коментарі ССО журналістам «Схем» (Радіо Свобода).

У ССО розповіли, що у січні 2023 року справді просили начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова сприяти виїзду Трубіцина та ще 4 особам як волонтерам для забезпечення ССО «спеціальним обладнанням». Саме лист за підписом ГУР допоміг Трубіцину виїхати у травні у напрямку Польщі, відтоді він не з’являється на судові засідання та не виходить на зв’язок, як раніше повідомляли «Схеми».

В ССО додали, що «вкрай негативно» ставляться до того, що «ця особа скористалась таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернулась в Україну задля виконання процесуальних обовʼязків у суді».

«Вищезгадане звернення дійсно було ініційоване командуванням Сил спеціальних операцій в січні 2023 року. Мета цього звернення – виїзд за кордон Владислава Трубіцина як представника благодійного фонду «Рідна Оболонь» та ще чотирьох осіб, теж від цього фонду. Виїзд потребував виконання ним та групою осіб спеціального завдання щодо забезпечення ССО спеціальним обладнанням. На жаль, характер завдання не може бути розкритим, так як містить дані, що становлять службову таємницю», – зазначив речник ССО Олександр Кіндратенко.

«Схеми» попросили ССО ЗСУ надати копію їхнього клопотання до ГУР про сприяння виїзду за кордон депутата Трубіцина, аналогічний запит відправили і до ГУР, але відповіді наразі не отримали. Водночас, цей документ «Схемам» вдалось дістати від своїх джерел в оборонних структурах, із закритою частиною інформації, що містить персональні дані.

У листі, датованому 20 січня 2023 року, командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко звертається на ім’я Буданова з проханням про сприяння виїзду п’ятьох осіб, «які є волонтерами», серед них – Владислав Трубіцин. Вказується період виїзду – з 28 січня до 25 травня 2023 року. Як повідомляли «Схеми», у цей період депутат перетнув кордон на виїзд лише раз і не повернувся – виїхав через пункт пропуску «Рава-Руська» ввечері 13 травня.

Речник ССО прокоментував, чому виїзд був дозволений на такий тривалий період – на чотири місяці.

«Чому так? Тому що там було, крім Трубіцина, ще чотири особи. Кожна з цих осіб виїжджала, скажімо так, у різні проміжки часу, тому нас попросили, щоб ми зробили один загальний документ на всіх», – пояснив Олександр Кіндратенко.

За його словами, під час звернення ССО до ГУР Владислав Трубіцин був попереджений про правила перетину державного кордону, повернення та відповідальність у разі вчинення ним неправомірних дій та додали, що на момент звернення, коли командування ССО зверталося до ГУР за сприянням, жодних обмежень щодо перетину кордону Владиславом Трубіциним не було.

«Інакше б Державна прикордонна служба не дозволила цій особі перетнути кордон», – повідомив речник.

Також у ССО прокоментували той факт, що, виїхавши за ініційованим ними дозволом, обвинувачений у хабарництві депутат зрештою не повернувся в Україну та перестав виходити на зв’язок.

«Ми сприяли виїзду за кордон задля благих цілей, а саме забезпечення підрозділів ССО всім необхідним для боротьби з ворогом. Ми вкрай негативно ставимось до того, що ця особа скористалась таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернулась в Україну задля виконання процесуальних обовʼязків у суді», – додав Кіндратенко.

На питання про те, чому ССО цього разу не звернулися до Держприкордонслужби напряму самостійно, а залучали ГУР, прессекретар відповів наступне:

«Чому ми самі не можемо звернутися – ну, питання насправді досить таке просте, вірніше відповідь проста. Тому що процедурно співпраця ГУР і ДПСУ швидше і краще налагоджена, ніж ССО. Тобто ми звернулися до ГУР, бо процедурно це в них набагато швидше та простіше».

Як раніше стало відомо «Схемам», депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якого САП та НАБУ обвинувачують у хабарництві, 13 травня 2023 року виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника Головного управління розвідки. У ГУР підтвердили, що відомство надавало Трубіцину такий лист про сприяння щодо виїзду з країни, при цьому стверджують, що зробили це на прохання іншої структури, відмовившись її назвати.

За даними джерел журналістів із доступом до даних про перетин кордону, депутат залишив Україну через пункт пропуску «Рава-Руська» ввечері 13 травня на власному автомобілі Mercedes S 600 – за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядається справа, в якій Трубіцин є обвинуваченим в отриманні неправомірної вигоди. Відтоді депутат не повернувся, через що прокурор САП ініціював його оголошення в міжнародний розшук.

За даними джерел «Схем» в декількох органах, обізнаних з обставинами виїзду Трубіцина, для перетину кордону він скористався листом на бланку Головного управління розвідки Міноборони за підписом начальника управління Кирила Буданова. Лист датований 27 січня 2023 року.

«Схеми» мали змогу ознайомитись зі змістом цього листа. У ньому очільник ГУР звернувся до керівника Державної прикордонної служби із проханням посприяти «безперешкодному перетину кордону» для виїзду у закордонне відрядження з 28 січня до 25 травня 2023 року п’ятьом особам. Серед них – Владислав Трубіцин. В листі також вказується марка та номер його автомобіля Mercedes S 600, на якому він зрештою і перетнув кордон.

Також «Схемам» вдалось встановити, що Владислав Трубіцин протягом 2022-2023 років, вже маючи статус підозрюваного у кримінальному правопорушенні, неодноразово виїжджав за кордон на підставі клопотань від Головного управління розвідки Міноборони – зокрема, 13 листопада 2022 року та 22 січня 2023 року. Це відображено у базі про перетин державного кордону України, повідомляють джерела «Схем» із доступом до цієї бази.

Як повідомлялось раніше, Трубіцин виїхавши за кордон 13 травня 2023 року, з того часу не повертався. 30 травня депутат вдруге не з’явився на засідання у Вищому антикорупційному суді.

Журналісти «Схем» намагалися отримати коментар про обставини виїзду за кордон у самого Трубіцина, але депутат на дзвінки та повідомлення не відповідає.

У своєму дописі у фейсбуці ще у лютому 2022 року Трубіцин повідомляв, що «ніколи і ні від кого не отримував жодних хабарів і тим більше не затримувався на одержанні хабарів». Він додав, що вважає цю справу політичною.

11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням Трубіцина і ще п’ятьох осіб в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. Серед основних доказів сторони обвинувачення – записи розмов Трубіцина і його найближчого оточення, а також його перемовини з бізнесменом, який і звернувся до НАБУ.

«Над пересувною торгівлею сезонною подумайте... Ось ці купави... Цих можемо штук п’ятдесят-сімдесят розіграти і взяти під себе», – такі розмови Трубіцина разом з моментом передачі ймовірного хабаря рік тому опублікували в НАБУ.

На записах та в матеріалах справи також згадується прізвище заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

«Курує всі питання Татаров, бо він (Трубіцин – ред.) раз на тиждень до нього типу їздить на повний звіт…», – говорив на записах помічник депутата, який також є обвинуваченим у справі.

Татаров це не коментував. Радіо Свобода додатково звернулось до нього з проханням про коментар та оприлюднить його позицію, щойно редакція її отримає.

У травні 2023 року його виключили з фракції «Слуга народу» у Київраді.