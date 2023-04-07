Антикорупційний суд закрив справу проти нардепа Волинця

Вищий антикорупційний суд 7 квітня закрив кримінальне провадження НАБУ за обвинуваченням народного депутата від фракції «Батьківщина» Михайла Волинця у недостовірному декларуванні – через закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили справу щодо депутата після виходу розслідування «Схем» у квітні 2021 року.

Тоді журналісти з’ясували, що Волинець користується позашляховиком Toyota Highlander орієнтовною вартістю 1,5 мільйона гривень, який не відобразив у декларації. Як встановили журналісти, автівка зареєстрована на сина народного депутата – Андрія Волинця.

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«Депутата звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України. Вказана справа надійшла до суду 9 грудня 2022 року, із 30 січня 2023 року обвинувачений перебував на лікуванні. Річну декларацію подано 26 березня 2021 року. Зауважимо, що строк давності вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, складає два роки», – повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду і додали, що ухвалу можуть оскаржити, звернувшись до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.



У розслідуванні «Схем» розповіли про те, що Михайло Волинець протягом січня-лютого 2021 року неодноразово користувався автомобілем Toyota Highlander – але не вказував елітний позашляховик ані в звітності за 2019 рік, ані за 2020 рік. І з вересня 2019-го машина оформлена на сина народного депутата – Андрія Волинця. На той момент такий автомобіль, за даними офіційних дилерів, коштував понад 50 тисяч доларів, тобто близько 1 мільйона 300 тисяч гривень.

17 листопада 2022-го року, в межах кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після виходу розслідування «Схем», депутату від фракції «Батьківщина» вручили підозру. Стаття – ч. 1. ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації). Максимальна санкція за цієї частиною статті передбачає обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 24 листопада 2022-го року в НАБУ повідомили про оголошення Волинця у розшук.

Волинець заявляв, що ніхто не вручав йому ані повістки, ні підозри, і що він не переховується, а перебуває в одному з медзакладів столиці на лікуванні. У лютому 2023-го з’ясувалось, що він перебуває у Женеві (Швейцарія). Депутат опублікував пост, у якому повідомив, що не може повернутися зі службового відрядження з Женеви через проблеми зі здоров’ям.

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«Змушений повідомити, що мене було екстрено госпіталізовано під час повернення зі службового відрядження на шляху з Женеви до Києва. За попередніми висновками лікарів, у мене виявлено хворобу, яка, на жаль, загрожує життю. Проте лікарі вживають усіх необхідних заходів задля усунення загрози та надання адекватного лікування», – написав Волинець у фейсбуці.

Він висловив сподівання, що незабаром зможе повернутися до України. Депутат долучив до допису фото, де він перебуває у лікарняній палаті.

Свою перевірку щодо користування нардепом автомобілем також проводили в НАЗК. На підставі аналізу даних з Єдиного інформаційного простору системи безпеки «Безпечне місто» в органі встановили, що Михайло Волинець понад пів року користувався автомобілем Toyota Highlander – це підтверджено знімками фотофіксації вказаної системи у період з 6 квітня до 31 грудня 2020 року.