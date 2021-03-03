Фігурант розслідувань «Схем» Артур Ємельянов звільнений з посади судді

Вища рада правосуддя 2 березня звільнила Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду України за «вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді». Про це йдеться на сайті ВРП.

Питання про звільнення судді розглянули на підставі подання другої Дисциплінарної палати, яка 4 червня 2018 року вирішила притягнути Артура Ємельянова до дисциплінарної відповідальності через вплив на суддів.

«Друга Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що, перебуваючи на посадах Голови Ради суддів господарських судів України та заступника Голови Вищого господарського суду України, суддя Ємельянов А.С., використовуючи своє службове становище, здійснив неправомірний вплив на безсторонність суддів Господарського суду міста Києва, а також шляхом спонукання та тиску здійснив втручання у процес здійснення судочинства суддею Господарського суду міста Києва у справах, що перебували у її провадженні в період до 2014 року, у яких, як він зазначав, вбачається «державне питання», – повідомила ВРП.

Друга Дисциплінарна палата також констатувала, що дії Артура Ємельянова у період із 2013 року по 2014 рік включно свідчать про його втручання у роботу судді Господарського суду міста Києва, вирішення конкретних судових справ, тиск на суддів шляхом спонукання, погроз, шантажу та іншого протиправного впливу.

«Характер допущених суддею Ємельяновим А.С. правопорушень свідчить про створення та запровадження протиправних форм позапроцесуального керування судовою системою. Наслідком стало формування у суспільстві негативного сприйняття діяльності судової влади, негативної оцінки ефективності функціонування всієї системи правосуддя та недовіри до суду», – йдеться у рішенні Другої Дисциплінарної палати ВРП.

Саме тому там вирішили, що звільнення Ємельянова з посади судді є «пропорційним вчиненому» та виправданим. У ВРП з цим погодились і підтримали рішення Другої Дисциплінарної палати.

Суддя Ємельянов є фігурантом журналістських розслідувань про рейдерство та корупцію. У жовтні 2017 року програма «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) опублікувала розслідування «Легенда судді Артура Ємельянова».

Як вдалося з’ясувати журналістам, його офіційно колишня дружина Світлана Ємельянова володіє елітною нерухомістю за кордоном. Йдеться про віллу в Анталії та апартаменти в Дубаї, два готелі у Відні, а також німецьку фірму, яка керує трьома готелями у Франкфурті-на-Майні.

Більшість знайденого журналістами іноземного майна Світлана Ємельянова придбала до 2014 року включно, тобто в період, поки перебувала в офіційному шлюбі з українським суддею. При цьому, згідно з даними української податкової, які програма «Схеми» отримала від своїх джерел, за період протягом 2001-2014 років вона офіційно заробила близько 3 мільйонів гривень. Увесь цей час колишній чоловік Світлани Артур Ємельянов працював на посаді судді.

Журналісти дослідили, що колишнє подружжя продовжує разом відпочивати, має спільний побут і дійшли висновку, що їхнє розлучення могло бути фіктивним і спрямованим на те, щоб приховати перевищення розміру витрат членів сім’ї Артура Ємельянова над їхніми доходами.

«Схеми» зверталися до Артура Ємельянова із запитаннями про обставини набуття його родиною численної елітної нерухомості по всьому світу, однак він так і не відповів.