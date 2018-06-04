Суддя Ємельянов тимчасово відсторонений від роботи – Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від роботи суддю Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. Таке рішення ухвалила друга дисциплінарна палата ВРП 4 червня.

«Суддя вважається тимчасово відстороненим від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення. Строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про звільнення з посади або скасування рішення дисциплінарної палати», – мовиться на сайті ради.

Підставою стала скарга громадянки Катерини Іванової від 17 листопада 2016 року з проханням притягти суддю Вищого господарського суду України Артура Ємельянова до дисциплінарної відповідальності «у зв’язку із його втручанням у процес здійснення судочинства суддею господарського суду міста Києва Аллою Пригуновою». Як ідеться у тексті скарги, суддя Ємельянов у період 2013–2014 років «здійснював тиск на суддю Пригунову та шляхом погроз домагався прийняття потрібних йому судових рішень». Сама Пригунова, згідно із документом, підтвердила втручання у свою діяльність з боку Артура Ємельянова.

Генеральна прокуратура підозрює суддю Вищого господарського суду України Артура Ємельянова у незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ між суддями. Досудове розслідування у справі триває.

Суддя Ємельянов також є фігурантом журналістських розслідувань про рейдерство та корупцію. У жовтні 2017 року програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») опублікувала розслідування «Легенда судді Артура Ємельянова».

Як вдалося з’ясувати журналістам, його колишня дружина Світлана Ємельянова володіє елітною нерухомістю за кордоном. Йдеться про віллу в Анталії та апартаменти в Дубаї, два готелі у Відні, а також німецьку фірму, яка керує трьома готелями у Франкфурті-на-Майні.

Більшість знайденого журналістами іноземного майна Світлана Ємельянова придбала до 2014 року включно, тобто в період, поки перебувала в офіційному шлюбі з українським суддею. При цьому, згідно з даними української податкової, які програма «Схеми» отримала від своїх джерел, за період протягом 2001-2014 років вона офіційно заробила близько 3 мільйонів гривень. Увесь цей час колишній чоловік Світлани Артур Ємельянов працював на посаді судді.

Журналісти дослідили, що колишнє подружжя продовжує разом відпочивати, має спільний побут і дійшли висновку, що їхнє розлучення могло бути фіктивним і спрямованим на те, щоб приховати перевищення розміру витрат членів сім’ї Артура Ємельянова над їхніми доходами.

Юристи «Центру протидії корупції» припускають, що своє закордонне майно Світлана Ємельянова могла купити за кошти, отриманні суддею за винесення саме численних замовних суддівських рішень. У разі, якщо Генпрокуратура доведе вину судді Вищого господарського суду, все майно подружжя підлягатиме спецконфіскації.