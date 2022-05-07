У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про відновлення контролю над п’ятьма населеними пунктами на Харківщині. Зокрема, це Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частина села Черкаські Тишки. 40-а окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта (6-та батарея) відбивала армію РФ на Балаклійському напрямку в бік міста Ізюм Харківської області – зі сторони Чугуєва. Відео наслідків знищення російської техніки є у розпорядженні «Схем» (проєкт Радіо Свобода).

На відео від 6 травня, передане журналістам – повне знищення батареї 2С3 «Акація» – 152-мм дивізійних самохідних гаубиць. Можна також побачити, як здетоновує боєкомплект САУ від прямого влучання українською 152-мм «Мста-Б». Як розповіли українські артилеристи, їхнім основним завданням було замкнути «Куп’янсько-Ізюмське російське угрупування» в кільце. Після успішної атаки, зазначили у 40-й бригаді, штаб армії загарбників був змушений тікати з села Липці Харківської області за кордон.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомляв, що сили оборони України перейшли в контрнаступ у Харківській області.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що Збройні сили відтіснили російські війська від півночі Харкова, проте неприцільні обстріли міста тривають.