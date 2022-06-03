У Міністерстві юстиції знають, як дістатися до золотовалютних резервів РФ

У Міністерстві юстиції України пропонуватимуть країнам Європи та США укласти міжнародний договір, який дозволить використати золотовалютні резерви Російської Федерації для виплат компенсацій постраждалим від її збройної агресії в Україні. Про це очільник відомства Денис Малюська розповів у інтерв’ю журналістам «Схем» (проєкт Радіо Свобода). Він зазначив, що частину золотовалютних резервів Росія перед 24 лютого «сховала або в золоті фізично, яке знаходиться у них, або в Китаї – в юанях», а інша частина знаходиться на Заході. За словами міністра, йдеться про суму близько 300 мільярдів доларів.



Денис Малюська розповів, що наразі резерви Росії «захищені суверенним імунітетом, по суті це означає, що одна держава не може відібрати майно в іншої держави».



Тому, за його словами, міністерство юстиції пропонує країнам, де зберігається частина золотовалютних резервів Росії, укласти міжнародний договір.

«Це може бути багатосторонній міжнародний договір. Тому що «перебити» імунітет на рівні національного законодавства майже неможливо. А коли це міжнародний договір – це працює. Концепт нам зрозумілий, ми його описали, зараз підемо в переговори з міжнародними партнерами», – сказав Малюська.



За словами міністра, половина золотовалютних резервів РФ знаходиться у США, Великобританії і Швейцарії.



«Виглядатиме це наступним чином: буде створений фонд, куди будуть перераховані кошти – золотовалютні резерви Росії, буде створена комісія, яка вивчатиме вимоги від постраждалих осіб внаслідок агресії і виплачуватиме компенсації за рахунок цього фонду. І це по суті єдиний механізм, як можна дістатися до золотовалютних резервів Російської Федерації», – зазначив міністр юстиції.