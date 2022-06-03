Міністр Малюська пояснив, як конфісковуватимуть майно у колаборантів

Міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю «Схемам» (проєкт Радіо Свобода) розповів про етапи конфіскації активів осіб, які підтримали російську військову агресію проти Україні та співпрацювали з окупантами. За словами міністра, процес стягнення майна в дохід України відповідно до підписаного президентом закону про санкції, складатиметься з трьох етапів і передбачатиме «стрімкі провадження».



Перший етап, каже Денис Малюська – введення санкцій згідно з рішенням РНБО.

«Другий етап – це зібрання Міністерством юстиції письмових, офіційних доказів того, що дії особи підпадають під один із 22 критеріїв, визначених законом. Як тільки такі докази зібрано, міністерство звертається з заявою до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із тим, щоби активи у такої особи відібрати, передати у дохід держави. Третій етап – рішення суду», – зазначив Денис Малюська.



У Міністерстві юстиції очікують на перші судові процеси вже протягом найближчих тижнів.



«І ці процеси будуть швидкими, бо закон встановлює короткі терміни для розгляду. Це будуть стрімкі провадження. Важливо також, що Вищий антикорупційний суд – це незалежний суд, це реформований суд, до якого є висока довіра у суспільства, тому ми сподіваємося на чесний і справедливий розгляд», – сказав міністр.



Минулого тижня президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до українського санкційного законодавства. Тим самим Україна отримала можливість конфісковувати кошти, бізнес-активи та майно тих, хто підтримав, сприяв та співпрацював із країною-агресором – Російською Федерацією.