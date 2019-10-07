Слідчі називають 4 версії авіакатастрофи Ан-12 під Львовом

На сьогодні слідчі Наполіціі і експертна комісія розглядає 4 версії авіакатастрофи літака Ан-12 4 жовтня під Львовом: помилка пілота, помилка командно-диспетчерського пункту, несправність літака і погодні умови.

Про це заявив на брифінгу Андрій Кумечко, заступник начальника слідчого управління Нацполіціі у Львівській області.

4 жовтня близько 7 години ранку транспортний літак, який мав здійснити посадку у львівському аеропорту, зник із радарів. Внаслідок аварійної посадки літака п’ять людей загинули, трьох людей рятувальники витягнули живими. Взято дослідження на експертизу ДНК. Тіла трьох уже забрали рідні для поховання, ще одне тіло віддадуть сьогодні.

Троє постраждалих перебувають у львівському шпиталі. Наразі вони не допитані як свідки через важкий стан.

За словами слідчого Андрія Кумечка, у літаку було достатньо пального, щоб долетіти до аеропорту, літак не був перевантажений.

Ан-12 перевозив з Іспанії в Туреччину автозапчастини до автомобіля «Рено» – металеві планки для дверей. Як повідомили у Нацполіції, політ через Львів був плановий, згідно з маршрутом, розробленим в Іспанії.

З літака вилучено аварійний самописець для дослідження, наразі розшифровки запису ще немає.

На сьогодні тривають слідчі дії, підстав говорити про те, що в літаку перевозили контрабандний товар, немає, заявив слідчий.

Літак аварійно сів за 1,5 кілометра від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Львів». За фактом аварійної посадки поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.