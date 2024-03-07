У Росії оголосили у розшук близько 700 іноземних громадян через війну в Україні

Слідчий комітет Росії оголосив у розшук близько 700 громадян іноземних країн, які на думку комітету, беруть участь у війні на боці України, повідомляє СК.

Вказано, що російський державний орган розпочав заочне слідство за статею «найманство» проти громадян Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Польщі та Румунії.

Також у відомстві повідомили про кримінальні справи стосовно громадян Грузії Лаші Рухая, Левона Айрапетяна та Іреклі Аміранашвілі. За версією російського слідства, вони «за винагороду» брали участь у бойових діях на боці Збройних сил України у складі «Грузинського національного легіону».

У лютому стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило у розшук 100 громадян Грузії, які воювали або продовжують воювати проти Росії на боці України. Це стало відомо після того, як базу розшуку опублікувало російське видання Медіазона.

Крім того, кримінальні справи порушено проти 93 громадян Великої Британії і 62 громадян Білорусі (ймовірно, бійців полку імені Кастуся Калиновського).

У лютому 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення, президент України Володимир Зеленський заявив про формування окремого підрозділу територіальної оборони – Інтернаціонального легіону для іноземців, які хочуть «приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі».