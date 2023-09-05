Слідком Росії заявляє про затримання підозрюваної в замаху на очільника «митниці ЛНР»

Слідчий комітет Росії заявляє, що представники російських слідчих органів в окупованій частині Луганської області затримали підозрювану в організації замаху на очільника митної служби збройного угруповання «ЛНР» Юрія Афанасьєвського.

За твердженням комітету, жінка «передала колишньому голові державного митного комітету ЛНР мобільний телефон з вибуховим пристроєм». Він нібито здетонував, коли телефон був активований.

Водночас, як заявляє Слідком, Афанасьєвський і його син отримали множинні травми і госпіталізовані, але загрози їхнім життям немає.

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Раніше джерело в Службі безпеки повідомило Радіо Свобода, що в помешканні ексголови «митниці ЛНР» стався вибух, його госпіталізували до реанімації.

Раніше на Юрія Афанасьєвського наклали санкції, поміж інших, Європейський союз, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Японія.

У лютому Інститут дослідження війни заявив, що Міністерство оборони Росії підтвердило формальну інтеграцію сил «ЛНР» і «ДНР» до російської армії у відповідь на критику щодо зміни командування в цих угрупованнях.