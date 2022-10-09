Словаччина передала Україні дві гаубиці Zuzana 2

Словаччина передала Україні ще дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2, повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь.
«До 70-річчя ми піднесли ще один подарунок агресору Путіну. Ще дві нові гаубиці Zuzana 2 вже в Україні», – написав Надь у твітері 9 жовтня.
Він додав, що «очікується значно більше».
У червні повідомлялось, що Україна і Словаччина уклали контракт на постачання Києву восьми гаубиць Zuzana. Перші чотири такі гаубиці доправили зі Словаччини в Україну вже у серпні.
2 жовтня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про підписання Угоди про виготовлення 16 самохідних гаубиць Zuzana-2, які згодом будуть поставлені в Україну.
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