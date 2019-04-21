Дільницю у Слов’янську намагалися закрити через прострочені вогнегасники

Виборчу дільницю у Слов’янську зранку намагалися закрити через прострочені вогнегасники. За словами голови комісії №141208 Ігоря Проданчука, представники служби прийшли з такою вимогою о 8:05.

Дільниця обслуговує 998 виборців.

Секретар комісії Анна Жижкіна розповіла кореспонденту Радіо Донбас.Реалії (проект Радіо Свобода), що співробітник ДСНС інструктував її на старому вогнегаснику і претензій не було. Співробітник ДСНС відмовився коментувати інцидент, запропонувавши телефонувати 101.

Згодом 3 з 4 вогнегасників замінили на нові. Наразі виборці голосують.

21 квітня в Україні проходить другий тур президентських виборів.

Для участі в голосуванні виборці повинні мати при собі документ, який підтверджує громадянство України (паспорт, військовий квиток тощо).

У першому турі за Володимира Зеленського свій голос віддали 5 714 034 виборці (30,24%), за Петра Порошенка – 3 014 609 (15,95%). Явка склала 62,8%.