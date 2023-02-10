Смерть політв’язня Гафарова: українські правозахисники вимагають «припинити переслідування кримчан»

Українська «Кримська правозахисна група» прокоментувала повідомлення про смерть у російському слідчому ізоляторі фігуранта «справи кримських мусульман» Джеміля Гафарова 10 лютого.

«Припинити переслідування кримчан за незгоду з окупацією, висловлення своїх поглядів, віросповідання та іншу ненасильницьку діяльність. Негайно припинити застосування кримінального законодавства РФ на тимчасово окупованих територіях України відповідно до норм міжнародного гуманітарного права», – зажадали правозахисники від влади РФ.

Автори звернення вимагають від Росії «негайно звільнити всіх політичних в’язнів та цивільних заручників, котрі утримуються в місцях несвободи на території АР Крим та м. Севастополя, інших окупованих територіях або Російської Федерації».

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Правозахисники, серед іншого, закликають міжнародні організації запровадити санкції проти причетних до смертей у російському ув’язненні Джеміля Гафарова та засудженого за звинуваченням у «шпигунстві» Костянтина Ширінга.

Крім того, організація закликала українську владу забезпечити розслідування смерті Гафарова та Ширінга, а також запровадити санкції проти російських громадян, причетних до їх ув’язнення і загибелі.

10 лютого стало відомо, що у СІЗО російського Новочеркаська помер засуджений на 13 років позбавлення волі у справі кримських мусульман кримчанин Джеміль Гафаров. Російський суд ухвалив вирок йому 11 січня цього року.

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Сервет Газієв, Джеміль Гафаров, Алім Карімов, Сейран Муртаза та Ерфан Османов були затримані після обшуків співробітниками ФСБ, МВС Росії та Росгвардії у будинках кримськотатарських активістів 27 березня 2019 року. Ще один чоловік Едем Яячиков зник, його місцеперебування невідоме. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов. Загалом тоді затримали 24 людини.

Міністерство закордонних справ України тоді засудило вироки і, поміж іншого, звернуло увагу на відмову в медичній допомозі Джемілю Гафарову та Сервету Газієву.