Турецький дипломат Чевік очолить СММ ОБСЄ в Україні

Державний департамент США повідомляє, що турецький дипломат Халіт Чевік очолить Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні.

«США закликають всіх учасників ОБСЄ підтвердити свою підтримку моніторинговій місії… Закликаємо Росію і сили, які вона озброює, тренує, очолює і поруч з якими воює в Україні, надати (моніторинговій місії – ред.) повний і безперешкодний доступ до всієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться в повідомленні.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. Відтоді місію очолює турецький дипломат Ертугрул Апакан. У МЗС Туреччини недавно заявили, що повноваження Апакана «скоро закінчаться».

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СММ – це неозброєна цивільна місія. Її мандат поширюється на всю територію України, але Росія не допускає місію до окупованого нею українського Криму. Найпомітніша частина роботи місії – в зоні російської гібридної агресії на Донбасі.

Її основні завдання – це неупереджено і об’єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогові між усіма сторонами конфлікту на сході України. Водночас у складі місії, в тому числі й серед спостерігачів на Донбасі, є і громадяни Росії, яка в Україні визначена як держава-агресор. Місія вже не раз зазнавала критики, її звинувачували у проросійській позиції. СММ ОБСЄ відкидає такі звинувачення.