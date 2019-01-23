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23 Січень 2019, Київ 16:53
Новини | Події

«Укрзалізниця»: снігопади не вплинули на рух поїздів

Сильні снігопади почалися в більшості регіонів України в ніч на 23 січня

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Незважаючи на снігопади і хурделиці на території України, залізниця працює в штатному режимі, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

За повідомленням, залізничники продовжують очищувати від снігу інфраструктуру, ситуація з рухом пасажирських і вантажних поїздів «повністю контрольована».

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Сильні снігопади почалися в більшості регіонів України в ніч на 23 січня. Подекуди сніговий покрив сягає від 37 до 61 сантиметра.

Сніг і сніг з дощем прогнозують майже на всій території України і в наступну добу.

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