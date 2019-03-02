Компанія SpaceX запустила на МКС космічний корабель, «пілотований» манекеном

Космічний корабель з ракетою-носієм американської компанії SpaceX Ілона Маска в непілотованому режимі вирушив 2 березня на Міжнародну космічну станцію. Falcon 9 з новітнім американським космічним кораблем багаторазового використання Crew Dragon стартувала з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида), повідомило Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

На борту семимісного корабля перебуває одягнений у скафандр манекен на прізвисько Ріплі.

Як повідомили у NASA, екіпаж з трьох осіб на космічній станції має зустріти капсулу з тестовим обладнанням і продовольством вранці 3 березня. Під час п’ятиденного перебування американський астронавт Енн Макклейн і канадієць Девід Сен-Жак проведуть випробування і оглянуть кабіну екіпажу Crew Dragon.

Очікується, шо 8 березня спусковий апарат зійде з орбіти і після розкриття парашутів здійснить м’яке приводнення в Атлантичному океані.

Перший пілотований політ з екіпажем у складі астронавтів-ветеранів Дуга Герлі і Боба Бенкена, які раніше літали на «Шаттлах», планують здійснити в липні цього року.