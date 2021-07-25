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В Україну повертаються зливи та спека

У Києві в ніч на 26 липня прогнозують +17…19 градусів, вдень – +29…31

В Україну з понеділка, 26 липня, повертаються зливи з грозами та спека. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Завтра опади очікуються на заході країни, однак стовпчики термометрів тут триматимуться здебільшого в межах 30 градусів тепла.

На решті території без опадів, однак повітря прогріватиметься до +29 і вище. Найспекотніше у понеділок буде на сході та півдні – до +32 та +34 градусів відповідно.

У Києві в ніч на 26 липня прогнозують +17…19 градусів, вдень – +29…31. Опадів не очікується.

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