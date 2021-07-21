Спека в Україні цього тижня малоймовірна – синоптики

Українські та західні синоптики прогнозують припинення дощів і помірно теплу погоду в Україні до кінця тижня.

«Найближчої ночі атмосферний фронт ще огорне дощами та грозами південну частину України і закидатиме нестійку погоду до Центру. Але вдень Одещина, Миколаївщина, більшість центральних областей від дощових хмар звільняться. У північних областях дощів завтра не очікується. І нарешті спека відчепиться навіть від Сходу та Півдня», – інформує синоптик Наталка Діденко.

«Температура повітря 22 липня в Україні – в межах +23 +28 градусів. Свіжості повітрю додаватиме завтра сильний вітер північних напрямків. З найближчої перспективи - в Україні дощів буде мало, хіба навколо Карпат, сильна спека малоймовірна, +23 +28 градусів, у неділю на Півдні та південному сході підскочить до +30 градусів», – додала Діденко.

За даними американського погодного сайту wunderground.com, у Києві опадів упродовж найближчого тижня не буде, денні температури коливатимуться в діапазоні 24–28 градусів тепла, вночі буде від +16 до +19 градусів.