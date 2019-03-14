Європарламент рекомендував призначити спецпредставника ЄС для України

Європейський парламент на пленарному засіданні у Стразбурзі 13 березня ухвалив резолюцію із рекомендацією призначити спеціального представника Євросоюзу для України. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Арʼєв.

«Європарламент радує другий день поспіль: ухвалена резолюція з рекомендацією призначити спецпредставника Євросоюзу по Україні, який фокусуматиметься на питаннях Криму і Донбасу. 5 років наполегливої дипломатії президента України, МЗС та народних депутатів, які займалися питаннями закордонних справ і євроінтеграції, зараз приносять цілком конкретні результати», – повідомив Ар’єв.

Очікується, що спецпредставник також відповідатиме за моніторинг ситуації з правами людини на окупованих територіях, захист прав переміщених осіб та за зниження напруженості в районі Азовського моря.

Днями депутати Європарламенту підтримали резолюцію, згідно з якою Росія більше не може вважатися стратегічним партнером ЄС через анексію Криму, причетність до бойових дій на Донбасі та порушення територіальної цілісності Грузії та Молдови. Також європарламентарії ухвалили резолюцію про боротьбу з російською пропагандою.