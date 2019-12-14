Біатлон: Підручний фінішував 16-м у гонці переслідування на другому етапі Кубка світу

У чоловічій гонці переслідування на другому етапі Кубка світу з біатлону в австрійському Гохфільцені українець Дмитро Підручний, який у березні став чемпіоном світу в цій дисципліні, фінішував лише 16-м із трьома колами штрафу.

Чергову перемогу здобув норвежець Йоганнес Бьо, друге місце в росіянина Олександра Логінова, а бронза дісталася французові Емільєну Жаклену.

Іще один українець Антон Дудченко фінішував 32-м, а Артем Прима – 52-м.

Раніше сьогодні українська жіноча збірна фінішувала четвертою в естафеті 4х6 км. У складі збірної були Віта і Валя Семеренко, Юлія Джима і Олена Підгрушна.

Завершиться етап 15 грудня жіночою гонкою переслідування на 10 кілометрів і чоловічою естафетою 4х7,5 кілометра.