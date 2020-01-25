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25 січня 2020, Київ 23:01
Новини | Спорт

Кубок світу з біатлону, мішана естафета: 10-е місце України – і дискваліфікація

Олена Підгрушна (архівне фото) каже, що через помилку судді була змушена змінити вогневу позицію і порушила правила

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На шостому етапі Кубка світу з біатлону у змаганні в мішаній естафеті команда України прийшла до фінішу лише десятою – а потім була взагалі дискваліфікована.

Команда з Артема Тищенка, Артема Прими, Юлії Джими і Олени Підгрушної почала перегони невдало, закінчивши перший етап на 19-му місці. Відтак метою спортсменів був хоча б вихід до першої десятки.

Після другого етапу Україна була вже 14-ю, після третього 12-ю і за результатом четвертого таки сягнула 10-ї позиції.

Але після фінішу команду взагалі дискваліфікували – через порушення правил безпеки. Олена Підгрушна, на етапі якої це сталося, сказала, що припустилася цього порушення через помилку судді, який вказав їй перейти на іншу позицію для стрільби – спортсменка каже, що через це не зорієнтувалася і відразу рушила переходити, не взявши гвинтівку за спину, як вимагають правила безпеки.

Перше місце зайняла команда Франції, друге – Норвегії, третє – Німеччини.

26 січня програму змагань у Поклюці завершать гонки з масовим стартом, до яких пробилися четверо українців – Дмитро Підручний, Артем Прима, Юлія Джима і Олена Підгрушна. Але після нинішньої невдачі Підгрушна повідомила, що в масовому старті виступати не буде.

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