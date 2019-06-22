Європейські ігри: друге «золото» України від дзюдоїстів

Український дзюдоїст Георгій Зантарая здобув «золото» у ваговій категорії до 66 кг на II Європейських іграх. Українець у головній сутичці переміг італійського спортсмена Маттео Медвеса. Це вже друга перемога українського дзюдоїста над італійцем за спортивну кар’єру.

Він – перший чемпіон світу в дзюдо в історії незалежної України й один із тих спортсменів, від кого очікують перемог на ІІ Європейських іграх, що відбуваються в білоруському Мінську.

Раніше 22 червня чемпіонкою Європейських ігор стала Дар’я Білодід.

Також у перший день змагань українська самбістка Анастасія Новікова виборола «срібло» у ваговій категорії до 48 кг, а Наталя Смаль у ваговій категорії до 72 кг стала бронзовою призеркою.

Більше про перемоги українських спортсменів на ІІ Європейських іграх читайте у нашому Живому блозі.