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22 Червень 2019, Київ 21:03
Новини | Спорт

Європейські ігри: друге «золото» України від дзюдоїстів

Георгій Зантарая – в синьому (архівне фото)

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Український дзюдоїст Георгій Зантарая здобув «золото» у ваговій категорії до 66 кг на II Європейських іграх. Українець у головній сутичці переміг італійського спортсмена Маттео Медвеса. Це вже друга перемога українського дзюдоїста над італійцем за спортивну кар’єру.

Він – перший чемпіон світу в дзюдо в історії незалежної України й один із тих спортсменів, від кого очікують перемог на ІІ Європейських іграх, що відбуваються в білоруському Мінську.

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Раніше 22 червня чемпіонкою Європейських ігор стала Дар’я Білодід.

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Також у перший день змагань українська самбістка Анастасія Новікова виборола «срібло» у ваговій категорії до 48 кг, а Наталя Смаль у ваговій категорії до 72 кг стала бронзовою призеркою.

Більше про перемоги українських спортсменів на ІІ Європейських іграх читайте у нашому Живому блозі.

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Живий блог. Європейські ігри. День 2: Зантарая виборов друге золото

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