Інфляція в Україні впала до менш як 5% – Держстат

У січні зростання споживчих цін в Україні сповільнилося до 0,4% (з 0,7% у грудні), у річному вимірі інфляція знизилася до 4,7% (із 5,1% за підсумками грудня). Про це 9 лютого повідомила Державна служба статистики.

На споживчому ринку в січні ціни на харчі та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 16,8%) подорожчали овочі. У межах 5% зросли ціни на фрукти, яловичину, молоко та молочні продукти, масло, рибу та продукти з риби, макаронні вироби.

На 8,4% подешевшали яйця, менш суттєво знизилися ціни на свинину, цукор, продукти переробки зернових, соняшникову олію, м’ясо птиці, сало, рис.

Одяг і взуття подешевшали на 5,5%.