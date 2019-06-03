Справа Гандзюк: Торбін визнав себе винним, прокуратура просить понад 6 років ув’язнення

Обвинувачений у вбивстві Катерини Гандзюк Сергій Торбін погодився на угоду зі слідством і визнав свою провину. Це сталося в ході засідання Покровського районного суду Дніпропетровської області 3 червня.

Прокуратура просить суд засудити Торбіна до 6,6 років позбавлення волі за. Його звинувачують у завданні тяжких тілесних ушкоджень херсонській чиновниці та активістці Катерині Гандзюк «із метою залякування».

За даними обвинувачення, Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених – Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова – до участі в замаху.

«Торбін, зміцнюючи намір Горбунова, Васяновича, Вишневського, Кравчука на заподіяння Гандзюк тяжких тілесних ушкоджень, з метою посилення їхньої рішучості та візуальної ідентифікації особи потерпілої, продемонструвавши їм у соціальній мереж Facebook особисту сторінку Катерини Гандзюк зі світлинами останньої, з її образливими та негативними коментарями, що стосувалися добровольців та учасників АТО, а також свідомо увівши їх в оману щодо її проросійської позиції для подолання докорів сумління, підбурив останніх до вчинення стосовно неї злочину», – заявила в ході засідання представниця обвинувачення.

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Сам Торбін в суді ще раз підтвердив свою готовність йти на угоду зі слідством і визнав провину в підготовці нападу на Катерину Гандзюк.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після смерті активістки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого».

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

Мангер причетність до злочину відкидає.