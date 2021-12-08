У Франції заарештували підозрюваного у вбивстві журналіста Хашокджі

У Франції заарештували підозрюваного у причетності до вбивства в 2018 році у Стамбулі саудівського журналіста Джамала Хашокджі.

Халеда аль-Отайбі заарештували 7 грудня в паризькому аеропорту «Шарль-де-Голль» перед тим, як він мав вилетіти до Ер-Ріяду, повідомили французькі ЗМІ.

Заарештований – один із 26 саудитів, які розшукує Туреччина у справі про вбивство журналіста.

Посольство Саудівської Аравії в Парижі заявило, що затриманий не причетний до справи Хашокджі і закликало звільнити його.

Джамал Хашокджі, послідовний критик уряду Саудівської Аравії, був убитий у будівлі консульства своєї країни у Стамбулі у жовтні 2018 року.

Саудівська Аравія заявила, що колишній оглядач газети Washington Post став жертвою «підлої операції», здійсненої загоном агентів, і що ця операція не була схвалена керівництвом держави.

Натомість турецькі офіційні джерела заявляють, що агенти діяли за наказом, відданим на найвищому рівні влади в Ер-Ріяді.

Суд у Саудівській Аравії у вересні 2020 року виніс остаточний вирок у справі вбитого журналіста. П’ятьох осіб засуджено до 20 років в’язниці. Ще троє отримали терміни від семи до 10 років. Всіх їх визнали винними в причетності до вбивства журналіста.