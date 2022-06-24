Справи проти Януковича: завершено розслідування щодо захоплення держвлади – ОГП

Слідчі завершили досудове розслідування щодо захоплення державної влади колишнім президентом України, повідомив Офіс генерального прокурора 24 червня.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування за обставинами захоплення колишнім Президентом України державної влади та пособництва у цьому ексзаступником Міністра юстиції України», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що колишній президент України у вересні-жовтні 2010 року (на той момент – Віктор Янукович) за пособництва заступника Міністра юстиції України та інших посадовців «захопив державну владу шляхом повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року». Таким чином він незаконно збільшив обсяг своїх владних повноважень, які стосувалися законодавчої і виконавчої влади.

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Провадження здійснювалося заочно, адже вказані посадовці переховуються від слідства та суду. Як додають у Офісі генпрокурора, стороні захисту надали доступ до матеріалів, після ознайомлення обвинувальний акт передадуть до суду. Суд має передусім вирішити, чи розглядати справу in absentia – за відсутності обвинувачених.

У червні 2021 року Київський апеляційний суд відмовився розглядати скаргу адвокатів експрезидента України Віктора Януковича на заочну процедуру розслідування справи про захоплення державної влади.