Чергове засідання у справі Шеремета перенесли на 30 квітня – суд

Засідання у справі про вбивство Павла Шеремета перенесли на п’ятницю, 30 квітня. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі суду.

Конкретних причин перенесення в суді не назвали.

Напередодні ініціатива FreeRiff, присвячені повідомила, що засідання перенесли через «сімейні обставини в судді».

Як повідомляв Радіо Свобода адвокат Тарас Безпалий, засідання мало відбутися 27 квітня о 13:00.

Читайте також: Суд скасував арешт Нескоромного – в СБУ стверджують, що це не завадить його розшуку

26 березня Шевченківський районний суд Києва виступив з офіційним повідомленням щодо «фактів втручання в професійну діяльність суддів та вплив на суд присяжних при розгляді» провадження у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Раніше Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою до 21 травня обвинуваченого у справі про вбивство Павла Шеремета, ветерана бойових дій на Донбасі Андрія Антоненка.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.